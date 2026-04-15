お笑い芸人の出川哲朗（62）が、14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。小池百合子都知事（73）が自身の番組に出演した経緯を明かした。同局「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）は、出川とゲストが出会った人に充電させてもらいながら、電動バイクで旅をするバラエティー番組。前回の放送回で、レギュラー化10年目を迎えた。その歴史の