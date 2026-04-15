【母の日】サンエックスのキャラクターフラワーギフトの予約開始！
ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」は、サンエックスの人気キャラクターをプリザーブドフラワーで描いたキャラクターフラワーの母の日ギフト予約ページを公開した。
＞＞＞サンエックスのキャラクターフラワーギフトをチェック！（写真16点）
2026年のテーマは「お母さんの好きなものを、贈ろう」。世代を超えて愛されるキャラクター「リラックマ」や「すみっコぐらし」から、1990年代〜2000年代にかつて一世を風靡した「たれぱんだ」など、お母さんの好みや思い出に寄り添うラインナップが用意されている。
「ごゆるりリラックマ フラワー」は、毎日忙しいお母さんへ「たまにはゆっくりしてね」というメッセージを込めて。丸いボックスや四角いフレームの中で、リラックマやコリラックマ、キイロイトリたちが、バラやカーネーションに包まれながらのんびりと佇む姿は、眺めているだけで心がほっこりと癒される。
「すみっコぐらし フラワー」は、しろくまやぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげたちの見ているだけで優しい気持ちになれるフラワーBOX。人気の「とかげととかげのおかあさん」をモチーフにした、母の日にぴったりな作品もご用意。
「たれぱんだ フラワー」は、今にもゆっくりと動き出しそうな「たれぱんだ」のかわいらしさをプリザーブドフラワーで表現。たれぱんだの顔やからだの部分は、白いあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつ手作業で貼り合わせている。
「にゃんにゃんにゃんこ フラワー」は、猫好きのお母さんにはたまらない、食べものなどのものマネが得意な猫たちの愛くるしい姿が楽しめる。お花で作られた「にゃんこ」が、食卓やリビングをにゃーんと明るく彩ってくれる。
「いしよわちゃん フラワー」は、三日坊主で自分をつい甘やかしてしまう、SNSでも人気急上昇中のイヌのキャラクター「いしよわちゃん」のフラワーギフトも登場。毎日フルタイムで働きながらわたしたちと同じような生活をする姿もあいまって共感者が続出。「もっと自分を甘やかしてね」というお母さんへの気持ちを託すのにぴったり。
お母さんやあなたの好きなキャラクターで、日頃の感謝を伝えてみては。
（C）San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞サンエックスのキャラクターフラワーギフトをチェック！（写真16点）
2026年のテーマは「お母さんの好きなものを、贈ろう」。世代を超えて愛されるキャラクター「リラックマ」や「すみっコぐらし」から、1990年代〜2000年代にかつて一世を風靡した「たれぱんだ」など、お母さんの好みや思い出に寄り添うラインナップが用意されている。
「すみっコぐらし フラワー」は、しろくまやぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげたちの見ているだけで優しい気持ちになれるフラワーBOX。人気の「とかげととかげのおかあさん」をモチーフにした、母の日にぴったりな作品もご用意。
「たれぱんだ フラワー」は、今にもゆっくりと動き出しそうな「たれぱんだ」のかわいらしさをプリザーブドフラワーで表現。たれぱんだの顔やからだの部分は、白いあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつ手作業で貼り合わせている。
「にゃんにゃんにゃんこ フラワー」は、猫好きのお母さんにはたまらない、食べものなどのものマネが得意な猫たちの愛くるしい姿が楽しめる。お花で作られた「にゃんこ」が、食卓やリビングをにゃーんと明るく彩ってくれる。
「いしよわちゃん フラワー」は、三日坊主で自分をつい甘やかしてしまう、SNSでも人気急上昇中のイヌのキャラクター「いしよわちゃん」のフラワーギフトも登場。毎日フルタイムで働きながらわたしたちと同じような生活をする姿もあいまって共感者が続出。「もっと自分を甘やかしてね」というお母さんへの気持ちを託すのにぴったり。
お母さんやあなたの好きなキャラクターで、日頃の感謝を伝えてみては。
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