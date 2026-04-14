中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月14日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は14日の記者会見で、米国がイラン港湾に出入りする海上交通の封鎖を実施したことについて「情勢の緊張をエスカレートさせるだけだ」と指摘した。郭氏は次のように述べた。関係方面が一時停戦に既に合意している状況で、米国が軍事配置を強化し、対象を限定した封鎖措置を取るのは矛盾を激化させ、情勢の緊張を