4月17日公開の主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の番宣で、綾瀬はるかの稼働が目立っている。

「4月13日、綾瀬さんは『しゃべくり007 2時間SP』（日本テレビ系）に出演しました。人気企画『クイズ！私のこと覚えてる？』で中学時代の同級生や、大河ドラマ『八重の桜』の美術スタッフ、『JIN -仁-』（TBS系）で共演した元子役などと再会し、昔話に花を咲かせました」（テレビ誌記者）

現在、この映画の製作幹事である日本テレビを中心に、綾瀬の番宣出演はまさに “フル稼働” だ。

「14日は『ザ！世界仰天ニュース』、16日は『ぐるぐるナインティナイン』の『ゴチになります！』、17日は新番組『金曜ミステリークラブ!!!』初回ゲスト、さらに18日は『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』と、看板番組をほぼ網羅。ここまで露骨な “番組ジャック” は珍しいレベルです」（同）

だが、その完璧とも言える布陣のなかに、あまりに不自然な “空白” がある。

「SixTONESが司会を務める『Golden SixTONES』です。同番組はF1・F2層に強く、映画が求めるターゲットともドンピシャ。それにもかかわらず、今回の番宣では完全に外されています。5日放送回には、映画に出演している菅田将暉さんがゲストで出ていましたが……」

ここまで主要な日テレ番組に “ほぼ総ナメ” 状態で出演しておきながら、SixTONESの番組だけ外れるという露骨な線引き。さらに、その違和感を決定づけたのが、その日の放送内容だった。

「終盤に流れた映画の予告映像に、主演である綾瀬さんのカットがいっさいなかったのです。そこまで徹底して消すのかと、騒然となりました」（同）

ここで思い起こされるのが、2024年7月に報じられたSixTONES・ジェシーとの熱愛だ。

「その後も破局報道はなく、現在も関係は続いていると見られます。今回の “SixTONESの番組不在” と “予告からの完全排除” という2つの動きが重なったことで、“共演回避” どころか、もはや “答え合わせ” ではないかという見方まで出ているのです」（芸能プロ関係者）

実際、X上ではジェシーのファンと思われるアカウントからも

《絶対に無理だけどGOストに綾瀬はるか見て見たかった》

《お似合いの2人 並んだら美しく可愛く面白いだろなぁ》

と、かなわないテレビ2ショットを夢想するコメントが飛び出しているほどだ。いったい、この配慮はいつまで続けられるのだろうか。