日銀徳島事務所が3月の1か月間に行ったアンケートによりますと、県内企業の景気判断は、前回、2025年12月の調査から製造業、非製造業とも悪化しました。日銀徳島事務所では、3月の1か月間、県内企業61社を対象にアンケートを行いました。それによりますと、最近の景気について「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を引いた値はプラス11ポイントで、前回、2025年12月の調査を12ポイント下回り、