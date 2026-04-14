きちんとお付き合いする前にエッチしてしまうと、宙ぶらりんな関係にお互い戸惑ってしまうもの。この状況で、男性は女性に対して、いったいどのような「本音」を抱いているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『先にエッチしてしまった女性』と真剣交際するための条件」をご紹介します。【１】真面目に付き合う意思が双方にあること「やっちゃったからなんとなく…では、せっか