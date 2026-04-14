「先にエッチしてしまった女性」と真剣交際するための条件５パターン
きちんとお付き合いする前にエッチしてしまうと、宙ぶらりんな関係にお互い戸惑ってしまうもの。この状況で、男性は女性に対して、いったいどのような「本音」を抱いているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『先にエッチしてしまった女性』と真剣交際するための条件」をご紹介します。
【１】真面目に付き合う意思が双方にあること
「やっちゃったからなんとなく…では、せっかく付き合っても長続きしない」（20代男性）というように、流れでズルズルと交際に持ち込むことを、よしとしないケースです。会うたびに惰性でエッチする関係になると、セフレ扱いされてしまうおそれもあるので、お互いのためにも、早いタイミングで交際の意思を確認し合ったほうがいいでしょう。
【２】デートしたり、記念日を祝ったりする二人の姿が想像できること
「カップルとしてしっくりこない相手は無理かも」（20代男性）など、交際している様子を想像してみて「いい感じだな」と思えなければ、やはり付き合おうとは思えないようです。旅先で出会ったばかりの仲だったり、極端に年齢が離れているなど、普通に考えて縁のなさそうな相手であれば、「運命」を感じさせる何かが必要でしょう。
【３】自分の内面を見て好きでいてくれること
「『エッチの相性がいいから』みたいな理由で付き合うのはあり得ない。ちゃんと好きになってほしいです」（20代男性）など、交際にあたって「精神的な結びつき」を重視する男性は多いようです。「エッチがよかったから付き合おう」と迫ってもドン引きされてしまうのがオチなので、たとえ本音でも隠しておいたほうがよさそうです。
【４】ほかに同時進行の男性がいないこと
「同じような状況になってる奴がほかにもいたら、自分は遠慮します」（10代男性）というように、自分が「ワンオブゼム」であることを危惧する男性は少なくありません。もし、ほかに似たような距離感の相手がいるとしたら、徹底して隠すか、正直に話して「今はあなたしかいない」と誠心誠意、自分の気持ちをぶつけたいところです。
【５】誰とでもすぐ体の関係を持つような女性ではないこと
「『すぐヤレる』みたいな噂がある人だと、彼女にするのは躊躇します」（20代男性）など、異性関係が緩そうな女性だと、交際には二の足を踏んでしまうようです。付き合う前に関係を結んでしまった場合、多少なりとも「誰とでも寝るのでは？」と疑念を抱かれるのは仕方がないので、本当に好きなら、一生懸命に想いを伝えるしかないでしょう。
いずれも、こちらが「真面目にお付き合いしたい」と思っていることが前提となるので、誠意を持った対応が必要でしょう。（猫山民子）
【１】真面目に付き合う意思が双方にあること
「やっちゃったからなんとなく…では、せっかく付き合っても長続きしない」（20代男性）というように、流れでズルズルと交際に持ち込むことを、よしとしないケースです。会うたびに惰性でエッチする関係になると、セフレ扱いされてしまうおそれもあるので、お互いのためにも、早いタイミングで交際の意思を確認し合ったほうがいいでしょう。
「カップルとしてしっくりこない相手は無理かも」（20代男性）など、交際している様子を想像してみて「いい感じだな」と思えなければ、やはり付き合おうとは思えないようです。旅先で出会ったばかりの仲だったり、極端に年齢が離れているなど、普通に考えて縁のなさそうな相手であれば、「運命」を感じさせる何かが必要でしょう。
【３】自分の内面を見て好きでいてくれること
「『エッチの相性がいいから』みたいな理由で付き合うのはあり得ない。ちゃんと好きになってほしいです」（20代男性）など、交際にあたって「精神的な結びつき」を重視する男性は多いようです。「エッチがよかったから付き合おう」と迫ってもドン引きされてしまうのがオチなので、たとえ本音でも隠しておいたほうがよさそうです。
【４】ほかに同時進行の男性がいないこと
「同じような状況になってる奴がほかにもいたら、自分は遠慮します」（10代男性）というように、自分が「ワンオブゼム」であることを危惧する男性は少なくありません。もし、ほかに似たような距離感の相手がいるとしたら、徹底して隠すか、正直に話して「今はあなたしかいない」と誠心誠意、自分の気持ちをぶつけたいところです。
【５】誰とでもすぐ体の関係を持つような女性ではないこと
「『すぐヤレる』みたいな噂がある人だと、彼女にするのは躊躇します」（20代男性）など、異性関係が緩そうな女性だと、交際には二の足を踏んでしまうようです。付き合う前に関係を結んでしまった場合、多少なりとも「誰とでも寝るのでは？」と疑念を抱かれるのは仕方がないので、本当に好きなら、一生懸命に想いを伝えるしかないでしょう。
いずれも、こちらが「真面目にお付き合いしたい」と思っていることが前提となるので、誠意を持った対応が必要でしょう。（猫山民子）