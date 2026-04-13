[caption id="attachment_1582693" align="aligncenter" width="600"] 屋上展望台「ひろしまの丘」[/caption]広島の景色がゆっくり染まる、屋上展望台のカフェ＆バーが今年も登場！おりづるタワーは、今年も期間限定で「ROOF TOP CAFE ＆ BAR」を営業する。期間は、4月20日(月)〜10月31日(土)。運営は握手カフェだ。2026年のテーマは「warm breeze ＆ gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜」。屋上展望台を吹き抜ける風とと