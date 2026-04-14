「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。昨年の２歳王者カヴァレリッツォが未知なる能力を解き放ち、クラシックの王冠へ手を掛けようとしている。最大のポイントは初