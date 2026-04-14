「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。

昨年の２歳王者カヴァレリッツォが未知なる能力を解き放ち、クラシックの王冠へ手を掛けようとしている。最大のポイントは初の二千の距離だ。新馬戦を完勝し、レコード決着だったデイリー杯２歳Ｓは折り合いに苦労しながらも頭差２着。そして最優秀２歳牡馬の座に自らを押し上げた前走の朝日杯ＦＳを見ても、マイルでのスピード性能は証明済みだ。

朝日杯ＦＳの勝ち馬が皐月賞を制したのは１３年のロゴタイプが最後。その後は７頭が挑戦して敗れている。ただ、吉岡師は「調教の感じから、２０００メートルまでは落ち着いて臨めれば対応できると思っています」とキッパリ言い切る。

それだけの理由がある。前走の朝日杯ＦＳは中団の馬込みで脚をため、馬場も苦にせず快勝。陣営が課題に挙げていた折り合い、左に張る面を一切見せなかった。Ｇ１の大舞台までに修正した学習能力に加え、今回は心身ともにさらにたくましくなった。「朝日杯まではいろいろと工夫していましたが、今はそういうところもないので、いらない味付けはしていない。数字的にも見た目的にも筋肉量が増え、それに伴い精神面もドシッとしてきた」と、ここまでの過程に自信を深める。

父サートゥルナーリアの２歳時には、角居厩舎の助手だった吉岡師が担当していた。「追いだしてからトップスピードに乗った時の感じは似ています。お父さんは気性的に扱いやすく、他のシーザリオ産駒とは違いました。そういった精神的な部分も似ています」と頼もしそうに姿を重ねる。７年前に父が味わった歓喜の瞬間が近づいてきている。