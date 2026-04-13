画になる指揮官だ。好調のヤクルト・池山隆寛監督（６０）だ。１２日の対巨人（東京ドーム）の３回無死一、二塁で送りバントを決めた古賀をガッツポーズで迎えた。ベンチの最前列で待ち構え、タッチを交わす左手を差し出しながら、笑顔で右の拳を突き上げた。ランナーを進める手堅いバント。きっちり仕事をしたのは間違いないが、ガッツポーズで出迎えるとは思わなかった。そんなベンチのイケイケムードが功を奏し、次打者の