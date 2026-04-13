宝塚歌劇団雪組トップ朝美絢に迎えられた新トップ娘役音彩唯の“プレお披露目”公演となる「波うららかに、めおと日和」が13日、大阪市の梅田芸術劇場で初日を迎えた。西香はち氏原作、累計発行部数220万部の人気漫画を宝塚歌劇でミュージカル化。脚本・演出は小柳奈穂子氏、演出は雑賀ヒカル氏。25年4月にはフジテレビ系でドラマ化もされた。戦争の影が忍び寄る1936年（昭11）の横須賀で、顔を合わせることなく突然結婚することに