はっぴいえんど、ティン・パン・アレーでの活動や、ソロ名盤『BAND WAGON』などで知られるギタリスト・鈴木茂の日本製新シグネイチャーモデル『Limited Shigeru Suzuki Stratocaster』が発表された。5月13日より販売開始となる。Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップでは、4月13日より予約販売を開始する。価格は33万円。【写真】新シグネイチャーギターを手にする鈴木茂同シグネイチャーモデルは、自身が