鈴木茂の新シグネイチャーギター登場 “太い低音”とボディカラーにこだわり
はっぴいえんど、ティン・パン・アレーでの活動や、ソロ名盤『BAND WAGON』などで知られるギタリスト・鈴木茂の日本製新シグネイチャーモデル『Limited Shigeru Suzuki Stratocaster』が発表された。5月13日より販売開始となる。Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップでは、4月13日より予約販売を開始する。価格は33万円。
【写真】新シグネイチャーギターを手にする鈴木茂
同シグネイチャーモデルは、自身が長年愛用する1962年製ストラトキャスターをもとに、“理想の音”を追求したモデル。2020年にFender Custom Shopより発売されたシグネイチャーモデル『Fender Custom Shop Shigeru Suzuki '62 Stratocaster Journeyman Relic』に続くシグネイチャーモデルとなり、日本製ならではの高精度な製造技術により、より多くのプレイヤーに向けて鈴木のサウンドとフィーリングを体現するモデルとして開発された。
トレードマークであるフィエスタレッドのカラーは、当時本人が手にした際の色味を再現。必要最小限の塗装に留めることで、ヴィンテージギターのような自然な経年変化を楽しめる仕様となっている。
ピックアップには、鈴木が求める“太い低音”を実現するために開発された特別仕様のシングルコイルを搭載。さらに、ポットやコンデンサーにもこだわり、表現力豊かなサウンドを実現している。ネックは本人の実機をもとにプロファイリングし、演奏性とフィーリングを両立。指板には厳選されたローズウッドを使用し、ボディには本人の強いこだわりにより、オリジナルに近い重量バランスを持つアルダー材を採用している。鈴木のサインおよびシリアルナンバーが刻印された特製ネックプレートと認定証も付属する。
鈴木は「今回のモデルでは、長年自分が追い求めてきた“こういう音がほしい”という理想を形にしてもらいました。特に低音の太さや全体のバランスに加えて、フィエスタレッドの色味も何度も調整を重ね、当時手に入れた頃の雰囲気に近づけています。ぜひ一度手に取って音を出して、このギターならではの魅力を感じていただけたらうれしいです」とコメントしている。
また、購入者を対象としたスペシャルイベントをFender Flagship Tokyoにて開催予定。同イベントでは、鈴木によるトークおよび試奏が予定されている。
同シグネイチャーモデルは、自身が長年愛用する1962年製ストラトキャスターをもとに、“理想の音”を追求したモデル。2020年にFender Custom Shopより発売されたシグネイチャーモデル『Fender Custom Shop Shigeru Suzuki '62 Stratocaster Journeyman Relic』に続くシグネイチャーモデルとなり、日本製ならではの高精度な製造技術により、より多くのプレイヤーに向けて鈴木のサウンドとフィーリングを体現するモデルとして開発された。
トレードマークであるフィエスタレッドのカラーは、当時本人が手にした際の色味を再現。必要最小限の塗装に留めることで、ヴィンテージギターのような自然な経年変化を楽しめる仕様となっている。
ピックアップには、鈴木が求める“太い低音”を実現するために開発された特別仕様のシングルコイルを搭載。さらに、ポットやコンデンサーにもこだわり、表現力豊かなサウンドを実現している。ネックは本人の実機をもとにプロファイリングし、演奏性とフィーリングを両立。指板には厳選されたローズウッドを使用し、ボディには本人の強いこだわりにより、オリジナルに近い重量バランスを持つアルダー材を採用している。鈴木のサインおよびシリアルナンバーが刻印された特製ネックプレートと認定証も付属する。
鈴木は「今回のモデルでは、長年自分が追い求めてきた“こういう音がほしい”という理想を形にしてもらいました。特に低音の太さや全体のバランスに加えて、フィエスタレッドの色味も何度も調整を重ね、当時手に入れた頃の雰囲気に近づけています。ぜひ一度手に取って音を出して、このギターならではの魅力を感じていただけたらうれしいです」とコメントしている。
また、購入者を対象としたスペシャルイベントをFender Flagship Tokyoにて開催予定。同イベントでは、鈴木によるトークおよび試奏が予定されている。