4月12日、金沢競馬場で行われた石川県営第1回開催4日目第9レースにおいて、鋤田誠二厩舎所属の魚住謙心騎手がドンリュウスターに騎乗して勝利。地方通算200勝を達成した。2020年4月のデビュー以来、着実に勝ち星を積み重ねてきた若手騎手が節目の数字に到達。ここまでの通算成績は3350戦200勝（中央競馬を除く）となった。【金沢競馬】吉原寛人騎手「家族、ファン、関係者のおかげ」…地方重賞最多201勝で顕彰「重賞勝利を目指