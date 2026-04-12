インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ソース顔芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月10日時点で集まった4034票でのランキングを紹介します。 【写真】「え！かっこいい！」ソース顔イケメン芸能人の“近影”を公開！トップ3全員も！3位は、俳優の阿部寛さんでした。回答者からは「掘りも深くて色も黒くて顔も濃くてめち