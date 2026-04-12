俳優の志尊淳が１２日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にスタジオ生出演した。この日夜からスタートする同局系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時半）で韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照役で主演を務める志尊。ドラマで共演する女優・仁村紗和とともに登場した。同局の河出奈都美アナウンサーに「入学式シーズンということで最