凄まじい年間198億円超えの価値 元MLB戦士が証言した大谷翔平が“売れる理由”「大企業が求めているのは、オオタニのような人間性」
大谷の活躍は、グラウンド上だけでなく、広告界にも衝撃を生んでいる(C)Getty Images
2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）の超大規模契約を締結して以来、スポーツ界全体でも稀有な存在として声価を高めている大谷翔平。その存在は球界内で重宝され続けている。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
その価値を何よりも物語るのは、圧倒的な収入力。スポーツビジネスに関する情報を発信し続けている米メディア『Sportico』がまとめた年間収入ランキングにおいて、今季の大谷は、広告収入だけで1億2500万ドル（約198億7500万円）を荒稼ぎ。MLBでは2番手となったアーロン・ジャッジとブライス・ハーパーとは1億1600万ドル（約184億4400万円）という異次元の差を生んでいる。
JAL、セイコー、興和、コーセー、ヒューゴ・ボス、ディップなど約20社とブランドパートナー契約を締結している大谷。まさに規格外と言っていい日本人スターには、米球界のレジェンドも目を見張る。
ドミニカ共和国の野球専門ポッドキャスト番組『Abriendo Sports』に出演した、元レッドソックスの主砲デビッド・オルティス氏は、「今は球界における選手の目立ち方が完全に変わった。俺の時代とは違う」と指摘。自身の現役時代と比較して選手たちに求められる広告戦略が違うと説いた上で、「だが、アジア市場はオオタニの独占状態だ」と力説した。
球界全体の市場においても「オオタニの競争相手はほぼいないし、比較対象も野球界にいない」と論じるオルティス氏。百戦錬磨の大打者は、「大企業が求めているのは、あいつ（大谷）のような人間性を持った選手だ。偽物のようなものは求めてない」と断言している。
「唯一無二の個性を持った選手は生き残る。重宝されるんだよ。オオタニはCMや広告なんかを見ても多くを語っていないが、オーラがあるのは誰もが分かってる。グラウンド上で、圧倒的なのはもちろん、人柄は人懐っこさがある。どこか子どもみたいなところが、きっと売れる要因なんだ」
広告塔としての大谷を「別格」とも評したオルティス氏。こうしたレジェンドの声は、米球界における二刀流スターの立ち位置を裏付けるものだと言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]