歯に衣着せぬ発言で“毒舌キャラ”として知られる、タレント・国⽣さゆり。国⽣いわく、誰もが知る某人気バラエティ番組のシリーズ企画で思いきり毒舌を発揮できたのは、“恩人”の言葉で背中を押してもらえたからだという。 【TVer】18歳の国⽣さゆり、秋元康プロデューサーに「私ヤダって⾔った」大ヒットデビュー曲『バレンタイン・キッス』の“深夜レコーディング