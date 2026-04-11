歯に衣着せぬ発言で“毒舌キャラ”として知られる、タレント・国⽣さゆり。国⽣いわく、誰もが知る某人気バラエティ番組のシリーズ企画で思いきり毒舌を発揮できたのは、“恩人”の言葉で背中を押してもらえたからだという。

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国⽣といえば、昭和を代表する女性アイドルグループ・おニャン子クラブの元メンバーで、18歳のときに大ヒット曲『バレンタイン・キッス』でソロデビュー。女優やタレントとしても活躍し、毒舌キャラでバラエティ番組を彩ってきた。

国⽣の武器である毒舌キャラが有名になったのは、女性芸能人たちがテーマに沿って厳しく格付け（順位付け）しあう、某人気バラエティ番組のシリーズ企画。国⽣のほか、杉田かおるや杉本彩、青田典子といった、毒舌キャラで知られるタレントたちの出演でお馴染みだ。

某人気バラエティ番組でそうそうたるメンバーに囲まれた国⽣は、最初の頃に「どこまでキレるのか、エッジを立てるか」加減を迷ったという。そんな国⽣に気付いて声をかけたのは、同番組のMCを務めるタレントで元ロンドンブーツ1号2号の田村亮だった。

国⽣いわく田村は、「大丈夫です。うちのスタッフを信じてください。嫌だっていうことはやらなくていいし、いけないと思ったことは（カメラを）切りますので」と宣言してくれたという。田村のこの言葉で国⽣は、「振り切ることができた」のだそう。

このエピソードにかまいたちの濱家隆一は、「たしかにあの番組のあのコーナーの国⽣さん、おもろかったっすもんね、めちゃくちゃ」と納得。すると国⽣からすかさず、「今面白くないみたいに言わないで！」「過去形にしましたよ、今！」と嚙みつかれる事態に。“格付け女王”国⽣に捕まってしまった濱家は、「言ってない……」「今日なんか言葉選び難しそうやなぁ……」とタジタジになった。

一方で相方の山内健司は、「亮さんの良い話、初めて聞きました」と、先輩である田村をナチュラルにけなす発言。これに濱家はツッコみつつも、「結果番組のスタッフがすごかったんやな」と呟き、スタジオの笑いを誘った。

なお、この一連のやりとりは、4月8日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で繰り広げられた。

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