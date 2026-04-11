人気ナイトブラブランドVIAGEと、洗練された女性らしさを提案するLAGUNAMOONが夢のコラボ♡機能性とデザイン性を兼ね備えた特別なナイトブラが登場しました。毎日のバストケアをもっと心地よく、そしておしゃれに楽しめる一枚。シンプルながらも上品なデザインで、大人女性にぴったりのアイテムです♪ 洗練された限定デザイン♡ 今回のコラボナイトブラは、表面にLAGUNAMOONロゴ、背面にVIAGE×LAGUNAMOONロゴを