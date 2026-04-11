VIAGE×LAGUNAMOON♡限定ナイトブラで叶える美バストケア

人気ナイトブラブランドVIAGEと、洗練された女性らしさを提案するLAGUNAMOONが夢のコラボ♡機能性とデザイン性を兼ね備えた特別なナイトブラが登場しました。毎日のバストケアをもっと心地よく、そしておしゃれに楽しめる一枚。シンプルながらも上品なデザインで、大人女性にぴったりのアイテムです♪

洗練された限定デザイン♡

今回のコラボナイトブラは、表面にLAGUNAMOONロゴ、背面にVIAGE×LAGUNAMOONロゴをあしらった特別仕様。

カラーはブラックとチャコールグレーの2色展開で、どちらも落ち着いた大人の雰囲気を演出します。シンプルながらもスタイリッシュで、日常使いしやすいデザインに仕上がっています。

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快適な着け心地と機能性

素材は本体がナイロン87％・ポリウレタン13％、アンダー部分はナイロン80％・ポリウレタン19％・ポリエステル1％。伸縮性に優れ、体にやさしくフィットします。

寝ている間のバストをしっかり支えながら、ストレスフリーな着け心地を実現。毎日続けやすい設計が魅力です。

幅広いサイズ展開で安心

サイズはS・SM・M・ML・L・LLと豊富に展開。体型やバストに合わせて選べるため、自分にぴったりのフィット感を見つけられます。

2026年3月24日（火）より、HRC公式ストアにて販売中。オンラインで気軽に購入できるのも嬉しいポイントです。

おしゃれに続けるバストケア

VIAGEとLAGUNAMOONのコラボナイトブラは、機能性だけでなくデザインにもこだわりたい方にぴったり♡シンプルで上品な見た目と快適な着け心地で、毎日のケアを無理なく続けられます。

自分らしく美しさを育てたい方は、ぜひチェックしてみてください♪