デスクトップPCのケースファンはPC内部を適切な温度に保って安定稼働させるための重要パーツです。テクノロジー系YouTubeチャンネルのLinus Tech Tipsが、NASAのラングレー研究所にある高度な実験施設を用いて、「PCケースの冷却ファンは壁や障害物からどれほど離せばいいのか？」という疑問について検証しました。We Went to NASA To Solve a Computer Mystery - YouTubeHow Close is Too Close? Applying Fundamental Fluid Dyna