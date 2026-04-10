県立農林大学校で入校式が行われ、研修生を含む８４人が専門的な知識を学ぶため新たな一歩を踏み出しました。 高崎市にある県立農林大学校に今年度入校したのは、野菜や花き・果樹など６つのコースの合わせて６６人と、就農を目指す社会人を対象にした「ぐんま農業実践学校」の研修生１８人です。 式では、コースごとに一人一人の名前が呼ばれ、砂盃徹校長から入校が許可されました。砂盃校長は「現状に満足するこ