キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」を4月12日(日)に先行配信することが決定、ジャケット画像が公開となった。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信さ