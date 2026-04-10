キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」を4月12日(日)に先行配信することが決定、ジャケット画像が公開となった。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」が公開されている本PVも現在公開中だ。

「れびてーしょん」

2026年4月12日(日)先行配信

Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW