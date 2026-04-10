キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」配信決定
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」を4月12日(日)に先行配信することが決定、ジャケット画像が公開となった。
2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
キタニタツヤが手掛けるエンディングテーマ「れびてーしょん」が公開されている本PVも現在公開中だ。
「れびてーしょん」
2026年4月12日(日)先行配信
Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW
アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』
2026年4月4日(土)24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送中
ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！
■放送情報
TOKYO MX：毎週土曜24:30〜
BS11：毎週土曜24:30〜
群馬テレビ：毎週土曜24:30〜
とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜
WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）
■配信情報
ABEMAにて毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
スタッフ
原作：WSS playground
監督：中島政興（Yostar Pictures）
原案・シナリオ・監修：nyalra
キャラクター原案：お久しぶり
メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都
美術監督：林 竜太
3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔
色彩設計：近藤直登
特技デザイン：テイラーアニメーション
編集：柳 圭介,ACE
撮影監督：呉 健弘
音楽：DÉ DÉ MOUSE、原口沙輔、Aiobahn ＋81
音響監督：郷 文裕貴
音響効果：上野 励
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
制作統括：稲垣亮祐
プロデュース：木村吉隆
アニメーション制作：Yostar Pictures
主題歌
オープニングテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）
エンディングテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）
キャスト
超絶最かわてんしちゃん
パープル・ロリポップ：川口莉奈
獄薔薇美血華：椎名桜月
禰󠄀智禍さま：星希成奏
かちぇ：永瀬アンナ
あめちゃん