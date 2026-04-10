毎月第1日曜日には、各地で旧車クラブの定例ミーティングが行われる。パリ近郊でとくに知られるのが、東のヴァンセンヌと、西のヴェルサイユ。さて、今月はどちらへ向かおうか。【画像】ヴェルサイユ宮殿近くのカテドラル・サン・ルイ前のパルヴィにクラシックカーが集まる（写真31点）日曜の朝、窓の外を眺めると、雨こそ降っていないものの路面は濡れており、細かい霧雨が漂っている。雨の日は参加台数がぐっと減る。それがこの