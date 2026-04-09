三好市の白地小学校では、2026年度の新入生はわずか1人。1人きりの入学式の様子を取材しました。 （担任・藤川美香 教諭）「緊張するなあ」 4月9日、三好市の白地小学校に入学した吉塚羚眞くん、小さな椅子に座っても、まだ床にかかとがつきません。 （担任・藤川美香 教諭）「吉塚羚眞さん！」（新入生・吉塚羚眞くん）「はい！」（担任・藤川美香 教諭）「すごい！座りましょう」午前9時、担任の先生と教室で