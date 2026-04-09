清水エスパルスは9日、MF弓場将輝(23)の第1子となる長男が6日に誕生していたことを発表した。弓場は大分トリニータから昨季加入。今季はここまでJ1百年構想リーグWESTで3試合に出場している。クラブ公式サイトを通じて「このたび、第一子となる男の子が産まれました。命懸けで産んでくれた妻と産まれてきてくれた子には感謝しかありません。これからより責任を持ってサッカーも育児も頑張ります」とコメントした。