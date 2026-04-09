「ハリアー」まもなく“新型モデル”登場か!?トヨタの高級クロスオーバーSUVである「ハリアー」に、次なる動きが見え始めています。関東地方にあるトヨタの販売店によると、2026年4月上旬現在、ハリアーは受注停止の状態となっているようです。【画像】超カッコいい！ これが「最新ハリアー」です！（30枚以上）これは、2026年夏頃に予定されている一部改良（またはマイナーチェンジ）に向けた対応とのことで、現在のオーダ