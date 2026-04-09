1匹残されてしまった子猫。その後の愛あふれる展開に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は71万回を超え「ママ猫ちゃん、子猫ちゃん、幸せになりますように」「この子たちがずーっと幸せでいられますように」「優しい主様に保護されて本当に良かった」といったコメントが集まっています。 【動画：『置き去りにされた子猫』→ママ猫と再会したら…愛あふれる光景に涙】 ポツンと残された茶トラの子猫 YouTub