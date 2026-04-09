1匹残されてしまった子猫。その後の愛あふれる展開に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は71万回を超え「ママ猫ちゃん、子猫ちゃん、幸せになりますように」「この子たちがずーっと幸せでいられますように」「優しい主様に保護されて本当に良かった」といったコメントが集まっています。

【動画：『置き去りにされた子猫』→ママ猫と再会したら…愛あふれる光景に涙】

ポツンと残された茶トラの子猫

YouTubeアカウント「シバにゃんず」に投稿されたのは、離れ離れになってしまったママ猫と子猫たちの記録です。とある小屋で子猫が生まれたと聞き、現場へ駆けつけた投稿者さん。そこにあったわらの上には、茶トラの子猫が1匹だけポツンと残されていました。

当初は3匹いたようですが、なぜか1匹しかいなかったそうです。そんな中、子猫を連れた猫を見たという情報が入ったため、投稿者さんはその猫の捜索を始めたのだそう。

ママ猫との再会

捜索の結果、別の小屋でママ猫と残りの子猫たちを発見。最初に発見された茶トラの子猫は、見捨てられてしまった可能性があったとのことです。

それでも投稿者さんは諦めず、ママ猫と2匹の子猫、そして茶トラの子猫を保護し、保護猫部屋に連れて帰ったのだそう。

離れ離れの危機を乗り越え、幸せな家猫へ

一度は子猫を見捨てたと思われたため、ママ猫が育児放棄をしてしまう恐れもありました。しかし、茶トラの子猫を含めた3匹の子猫と再会したママ猫は、全員を受け入れて子育てを始めてくれたのだそう。

その後、投稿者さんに見守られながら子猫たちはすくすくと成長し、猫の親子は新しい家族の元へ。一度は離れ離れになりかけましたが、投稿者さんとの出会いや深い愛情によって、幸せな家猫になれたママ猫と子猫たちでした。

動画には「茶トラちゃんお腹空いてたよね。お母さん受け入れてくれてよかった」「3匹がまた一緒になれて嬉しいですね。ママ猫さんはよく頑張った」「みんな元気に大きくなって幸せになって欲しいです」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「シバにゃんず」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「シバにゃんず」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。