KiSS（キス）の2026年夏新作コスメの情報が到着！人気の『うす眉メーカー』からアイブロウペンシルが登場。自然で抜け感のある仕上がりを叶える『うす眉メーカー ペンシル』が、4月10日（金）より発売されます。今回は編集部によるリアルなレビュー・口コミも合わせて、全3色のスウォッチをご紹介します。KiSS（キス）2026年夏新作コスメKiSS（キス）2026年夏新作コスメ『キスうす眉メーカー ペンシル』こんにちは、ふぉーちゅ