日産 リーフ価格：438万9000〜599万9400円日産本社発着で行なわれた報道陣向け公道試乗会。モーター音も風切り音も気にならない静粛性には驚かされた。実力は本物!?経営再建という逆風の中、日産が今年1月に投入した切り札が3代目リーフである。EVのパイオニアは、この一台でどこへたどり着いたのか。自動車研究家の山本シンヤ氏が公道試乗でその完成度を徹底検証した!!【写真】日産「3代目リーフ」の細部＊＊＊【初代は震