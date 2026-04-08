チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが7日に行われ、スポルティング（ポルトガル）とアーセナル（イングランド）が対戦した。スポルティングは今大会、リーグフェーズで5勝1分2敗の勝ち点「16」という成績を収め、レアル・マドリード（スペイン）、インテル（イタリア）、パリ・サンジェルマン（フランス）らを抑えて7位に入った。ラウンド16へストレートインすると、ボデ／グリムト（ノルウェー）の本拠地で