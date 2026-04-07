トヨタ「ノア」の最安グレードとはトヨタのラインナップのなかでも、ファミリー層を中心に高い人気を誇るミニバンが「ノア」です。そのなかでも、最も手頃な価格設定でエントリーしやすい「X 2WD（7・8人乗り）」とはどのようなクルマなのでしょうか。ノアは2001年11月に誕生しました。乗り降りしやすいスライドドアや、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間など、ミニバンならではのうれしさを徹底して追求したコン