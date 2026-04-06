俳優・森崎ウィンが６日、都内で行われた、ＤＭＭＴＶオリジナルドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」（９日配信）の完成披露試写会にＷ主演を務めた窪塚洋介と亀梨和也らと出席した。人気コミックを原作に、復讐（ふくしゅう）屋コンビ（窪塚、亀梨）の活躍を描くサスペンスの続編で、森崎はそのコンビと相対する連続殺人鬼・園田夢二を演じた。森崎は撮影を振り返り、生々しい描写もあることも踏まえて「血の表現がパワー