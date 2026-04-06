お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMAのレギュラー番組『チャンスの時間』が、5日に放送された。番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」が展開され、ゲスト出演した元AKB48でタレント・俳優の柏木由紀が、アイドル時代のアンチとの向き合い方を明かした。【写真】「アカウントごとBAN」アンチの対策法を明かす柏木由紀番組では、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を担当。「人間の欲望や人生を賭けの対象