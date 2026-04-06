カナダ「オブザーバーとして参加したい」 欧州では珍しくない？日本、イギリス、イタリアの3か国が共同開発計画を進めている新有人戦闘機の共同開発計画「GCAP」に、カナダをオブザーバーとして参加させる方向で調整に入ったと、2026年3月31日付の朝日新聞が報じました。【だからか！】これが「カナダがNo！」な第6世代戦闘機です（写真）国際共同開発計画にオブザーバーとして、計画参加国以外の国を加えることは、これまでア