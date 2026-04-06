【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：グッドフライデーの祝日のため休場NASDAQ：グッドフライデーの祝日のため休場 1.概況 前日の米国市場はグッドフライデーの祝日で休場でした。 2.経済指標等 3月の米雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数は前月比178.0千人増と市場予想（60.0千人）を大きく上回りました。また、失業率は4.3％と市場予想（4.4%）を下回りました。 3.為替・金