【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： グッドフライデーの祝日のため休場

NASDAQ： グッドフライデーの祝日のため休場

1.概況

前日の米国市場はグッドフライデーの祝日で休場でした。

2.経済指標等

3月の米雇用統計が発表され、非農業部門雇用者数は前月比178.0千人増と市場予想（60.0千人）を大きく上回りました。また、失業率は4.3％と市場予想（4.4%）を下回りました。

3.為替・金利等

前日の米国債券市場はグッドフライデーのため、短縮取引で前日比0.04％高い4.34％となりました。6日朝のドル円は159円台後半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

先週末の米国市場はグッドフライデーのため、株式市場は休場でした。足元の日経平均先物は小幅高で推移しているほか、米国の休場に伴い小動きでのスタートが見込まれます。日中の材料として、日銀の地域経済報告（さくらレポート）の発表が予定されています。個別株では、2026年2月期の営業利益が2年連続で最高益を更新したとみられるハイデイ日高（7611）や累進配当を導入すると発表したワールド（3612）が物色されそうです。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部