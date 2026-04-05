記事ポイント「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が2026年6月1日よりエントリー受付開始全9部門中7部門で審査委員長が新任に交代入賞作品は10月中旬に発表、授賞式は2026年11月18日に東京ポートシティ竹芝で開催 日本最大級のクリエイティブアワード「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」が、2026年6月1日からエントリー受付を開始します。今年度は全9部門中7部門で審査委員長が新たに就任し、フィルムからデザイ