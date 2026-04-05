【モデルプレス＝2026/04/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月4日、自身のInstagramを更新。ホルターネックのトップスを身に着けた姿を公開した。【写真】25歳K-POP美女「肩のラインが芸術品」と話題の露出コーデ◆ジゼル、ホルターネックで美肩際立つジゼルは、コーヒーやハートの絵文字とともに、車やカフェで撮影されたショットを複数枚投稿。白地に青い縁取りが施されたホルターネックのトッ