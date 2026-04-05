aespaジゼル、美肩ライン輝くホルターネック姿公開「眩しいくらい美しい」「異次元の可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月4日、自身のInstagramを更新。ホルターネックのトップスを身に着けた姿を公開した。
【写真】25歳K-POP美女「肩のラインが芸術品」と話題の露出コーデ
ジゼルは、コーヒーやハートの絵文字とともに、車やカフェで撮影されたショットを複数枚投稿。白地に青い縁取りが施されたホルターネックのトップスを着用しており、髪を高い位置でまとめていることもあり、ほっそりとした肩のラインと華奢なデコルテが大胆にのぞいている。
この投稿に、ファンからは「世界で1番ホルターネックが似合う」「異次元の可愛さ」「眩しいくらい美しい」「肩のラインが芸術品」「透明感レベチ」「夏を先取りしてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ジゼル、ホルターネックで美肩際立つ
ジゼルは、コーヒーやハートの絵文字とともに、車やカフェで撮影されたショットを複数枚投稿。白地に青い縁取りが施されたホルターネックのトップスを着用しており、髪を高い位置でまとめていることもあり、ほっそりとした肩のラインと華奢なデコルテが大胆にのぞいている。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「世界で1番ホルターネックが似合う」「異次元の可愛さ」「眩しいくらい美しい」「肩のラインが芸術品」「透明感レベチ」「夏を先取りしてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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