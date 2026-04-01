JR東日本グループは、「はこビュンQuick」と「当日ホテル配送サービス」のオンライン事前予約を3月16日輸送分から開始した。「はこビュンQuick」は、新幹線の速達性を活用した、東京駅〜新函館北斗・新青森・盛岡・仙台・新潟、長野、金沢駅間で荷物を輸送するサービス。荷物は各駅の専用カウンターにて、出発30分前（新函館北斗・金沢駅は60分前）まで受け付ける。「当日ホテル配送サービス」は、東京・上野・仙台・盛岡・新潟駅