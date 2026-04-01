JR東日本グループは、「はこビュンQuick」と「当日ホテル配送サービス」のオンライン事前予約を3月16日輸送分から開始した。

「はこビュンQuick」は、新幹線の速達性を活用した、東京駅〜新函館北斗・新青森・盛岡・仙台・新潟、長野、金沢駅間で荷物を輸送するサービス。荷物は各駅の専用カウンターにて、出発30分前（新函館北斗・金沢駅は60分前）まで受け付ける。

「当日ホテル配送サービス」は、東京・上野・仙台・盛岡・新潟駅で荷物を受け付け、当日中に東京23区・浦安市内のホテルへ届けるサービス。仙台駅で受け付けた荷物は、東京圏のほか仙台駅周辺と秋保温泉エリアの提携ホテルに配送することもできる。宿泊先の名称や住所、宿泊日、宿泊者名などが分かる予約情報の提示が必要で、首都圏以外からの利用では新幹線など列車利用を示すきっぷ類も必要となる。

オンライン事前予約では、利用者がパソコンやスマートフォンから荷物輸送の手続きを行い、輸送当日は駅の専用カウンターで荷物を預けるだけで済む。予約は利用日の30日前から受付を開始し、予約時に利用列車の空き状況も確認できる。両サービスともに駅の専用カウンターでの当日申し込みも受け付ける。

料金はいずれも荷物の大きさと配送エリアごとに設定しており、1個あたり「はこビュンQuick」が1,010円から、「当日ホテル配送サービス」が1,800円から。いずれも税込。オンライン事前予約での支払いはクレジットカードによる事前決済のみとなり、現金や交通系ICカードでの支払いを希望するする場合、事前予約は利用できない。