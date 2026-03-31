＜アラムコ選手権事前情報◇30日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）＞米国女子ツアーは、今週2日から総額400万ドル（約6億3600万円）と高額賞金が懸けられる新規大会が行われる。【連続写真】櫻井心那のアイアンショット…アマがマネるには？日本勢は、先週3位の勝みなみをはじめ、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、古江彩佳、原英莉花、馬場咲希、吉田優利の11人がエントリーしている。この他、世