「夜になると食欲が止まらなくなる」と悩んでいたNさん（42歳・事務）。日中はそれほど食べていないのに、夕食になるとつい食べ過ぎてしまうことが続いていたといいます。そこで取り入れたのが「食事の最初にスープを飲む」というシンプルな習慣でした。最初に温かいものを取り入れるNさんが意識したのは、食事の最初に温かいスープや味噌汁をゆっくり飲むこと。具だくさんである必要はなく、シンプルなスープでも問題ありません。