なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！アタル（キン肉マン ソルジャー）とスグル。（オメガマン・）ディクシアとアリステラ。さらにはゴールドマン（悪魔将軍）とシルバーマンなどチート級の強さを誇るのが兄弟超人。「新コンセプトの兄弟超人です！」という、なすなかにし中西茂樹さんが考案した超人のスペックを紹介です！ 超人リストVol.51ハサマール身長：280cm体重：520kg超人強度：1