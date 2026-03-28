塁上での微笑ましい交流に米メディア熱視線

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。この日は3打数無安打1四球1得点だったが、3回の出塁時に見せた相手一塁手との思わぬ一幕に対し、地元放送局や米メディアからは驚きと笑いの混じった反応が次々と寄せられた。

場面は3回1死走者なしで大谷が四球を選んだ直後だった。続く打者の打席を待つ間、カルロス・サンタナ内野手は、塁上に立つ大谷の頭上に手を伸ばした。ヘルメットの隙間から飛び出していた髪の毛が気になったようで、サンタナは指先でそれをつまんで整えようとした。思わぬ指摘を受けた大谷は、照れくさそうにすぐさまヘルメットを被り直し、身なりを整えていた。

この光景に地元メディアのドジャース・ネーションは「オオタニでも時には髪の毛の助けを少しだけ必要としているときがある」と、完璧な選手であっても身だしなみの乱れには他人の手助けが必要だったと冗談交じりに報じている。MLB公式もこの場面を動画で公開し、サンタナが大谷を助けたと紹介した。

地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスの実況を務めるジョー・デービス氏は「見てください（笑） ヘルメットから髪の毛がでていますよ！ カルロス・サンタナが引っ張っています（笑）」と爆笑しながら伝えた。また、米メディアのジョムボーイ・メディアも公式Xで「カルロス・サンタナはショウヘイ・オオタニのヘルメットヘアを直そうとしていた」と投稿。スター同士の微笑ましい光景に現地は熱狂していた。（Full-Count編集部）